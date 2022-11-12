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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم يضع حكومة سوناك في مأزق .. بريطانيا تعتزم تخفيض ميزانية الدفاع

ريشي سوناك
ريشي سوناك

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لن توقف ميزانية وزارة الدفاع في البلاد، ولكن سيتم تخفيضها بسبب التضخم.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن وزارة الخزانة ستعلن الأسبوع المقبل إبقاء جميع نفقات الإدارات خلال العامين المقبلين كما هو متفق عليه سابقا في مراجعة نفقات عام 2021.

وأشارت الصحيفة، الى أن ميزانية وزارة الدفاع البريطانية من الناحية النقدية سترتفع من 47,9 مليار جنيه إسترليني عام 2022، إلى 48 مليار جنيه عام 2023، وفي عام 2024، ستصل 48,6 مليار جنيه. فيما تسجل معدلات التضخم في الوقت الحالي في بريطانيا، حوالي 10%، متسببا بعجز مشروع الميزانيات لهذه السنوات.

وكتبت: "حساب هذه المؤشرات يعني انخفاضا حقيقيا في الإنفاق الدفاعي في هذه السنوات".

وفي وقت سابق، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس وعودا بزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وسيقدم وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت، خطة مالية متوسطة الأجل للحكومة في 17 نوفمبر، والتي يمكن أن تعلن عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع، لتغطية عجز الميزانية.

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