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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو فلسطين بـ كوب 27 : القطاع الخاص ركيزة في التنمية المستدامة

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور زغلول سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط بسلطة جودة البيئة بفلسطين وعضو فلسطين بـ «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ، إن القطاع الخاص يعد أحد أهم الركائز الثلاثة التي يعول عليها في التنمية المستدامة، القطاع العام، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، موضحا أنه لن يكون هناك تقدم ملحوظ دون وجود نوع م الترابط، والمشاركة بين القطاعات المختلفة في الدولة.

وأضاف «سمحان»، خلال حوار له لبرنامج « مطروح للنقاش»، على قناة« القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن القطاع الخاص يحتاج للأمان ليقوم بالإستثمار، حيث لابد من توافر ضمانات، وذلك لتسهيل عملية اشتراكه في تنفيذ المشاريع، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار قانوني ومؤسسي، لتنظيم هذا النوع من الإستثمارات.


وتابع مدير عام السياسات والتخطيط بسلطة جودة البيئة في فلسطين، أن القطاع الخاص يرغب بوجود ضمانات حقيقية في حين قيامه بوضع رأس المال في بعض الاستثمارات، وبالتالي يريد أن يعود إليه رأس المال بشكل موثوق فيه، موضحا أن القطاع الخاص لا يريد الخسارة، وبالتالي يحتاج إلى بيئة ممكنة لمشاركة القطاع الخاص في العمل الاستثماري في أي دولة كانت.

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