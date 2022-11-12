عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب قمة المناخ| سمير فرج : مصر مؤهلة لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن تنظيم مصر لـ قمة المناخ شرف كبير  وساهم في نقل مصر نقلة كبيرة على المستوى العالمي .

 

بسام راضي: قمة المناخ شهادة عالمية بمكانة مصر الإقليمية والدولية

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية


وقال  سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   مصر أدارت مؤتمر المناخ في شرم الشيخ باحترافية كبيرة ".

وأضاف سمير فرج :" مصر أصبحت من الدول الرئيسية الهامة في العالم بعد قمة المناخ"، مضيفا:"  مصر أصبحت مؤهلة كي تمثل إفريقيا في مجلس الأمن ".

وتابع سمير فرج :" مصر دولة مستقرة وأمنة بشكل كبير، ومن مكاسب تنظيم قمة المناخ هو تنشيط معدلات السياحة في مصر الفترة المقبلة لأن مصر كانت متواجدة في كافة وسائل الإعلام العالمية بفضل قمة المناخ ".

واكمل سمير فرج :"  مصر لم تصرف أموال على قمة المناخ، وأصبح لدينا بنية أساسية متطورة ذكية في شرم الشيخ ".

سمير فرج قمة المناخ مصر اخبار التوك شو شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

لن يغير الواقع .. إسرائيل ترد على لجوء فلسطين إلى محكمة العدل الدولية

الدوري الإنجليزي | ليستر سيتي يهزم وست هام.. وكريستال بالاس يخسر أمام نوتنجهام

بورنموث يفوز على إيفرتون 3-0 في الدوري الإنجليزي

غياب ماني.. تشكيل بايرن ميونخ أمام شالكة في الدوري الألماني

انخفاض إنتاج القمح والذرة وفول بنسب مرعبة.. كيف تتأثر الزراعة بالتغيرات المناخية؟

أم الدنيا.. سمير فرج: أمريكا تعتبر مصر ميزان التوازن في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

بعد عقد قرانها.. شيري عادل تفاجئ الجمهور بدون مكياج.. شاهد

سيارة ومايتجوزش عليها.. أغرب شروط السعوديات في عقود الزواج| صور

بفستان لافت.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

تريند تاني.. حقيقة القبض على العامل المطرود من محل الكشري.. تغظية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ