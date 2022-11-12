بسبب قمة المناخ| سمير فرج : مصر مؤهلة لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن تنظيم مصر لـ قمة المناخ شرف كبير وساهم في نقل مصر نقلة كبيرة على المستوى العالمي .



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر أدارت مؤتمر المناخ في شرم الشيخ باحترافية كبيرة ".

وأضاف سمير فرج :" مصر أصبحت من الدول الرئيسية الهامة في العالم بعد قمة المناخ"، مضيفا:" مصر أصبحت مؤهلة كي تمثل إفريقيا في مجلس الأمن ".

وتابع سمير فرج :" مصر دولة مستقرة وأمنة بشكل كبير، ومن مكاسب تنظيم قمة المناخ هو تنشيط معدلات السياحة في مصر الفترة المقبلة لأن مصر كانت متواجدة في كافة وسائل الإعلام العالمية بفضل قمة المناخ ".

واكمل سمير فرج :" مصر لم تصرف أموال على قمة المناخ، وأصبح لدينا بنية أساسية متطورة ذكية في شرم الشيخ ".