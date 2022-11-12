موقف محرج بقمة آسيا.. بايدن يخلط بين كمبوديا وكولومبيا

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج، خلال مشاركته في قمة جنوب شرق آسيا، حيث سقط في زلة لسان جديدة.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، خلط بايدن خلال مشاركته في القمة اليوم السبت بين كولومبيا وكمبوديا.

وقال بايدن لدى افتتاحه قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه، إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين، "أودّ أن أشكر رئيس الوزراء على قيادة كولومبيا في رئاسة آسيان".

عالقة في الذهن

وتبدو كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية، حاضرة بقوة في ذهن الرئيس الأمريكي الذي ارتكب الخطأ نفسه خلال مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى آسيا.

قال للصحفيين إنه "يتوجه إلى كولومبيا" قبل أن يصحّح الخطأ سريعاً، مضيفاً "أريد أن أقول كمبوديا".

