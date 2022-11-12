ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباربهيرة وليد، تغطية إخبارية عن حادث باص ترعة الدقهلية والذي أسفر عن 22 حالة وفاة و8 مصابين.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد،ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط أتوبيس بإحدى ترع مركز أجا بمحافظة الدقهلية إلى 22 حالة وفاة، و8 مصابين بينهم أطفال.

ومن جانبه تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، ، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.



وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.



كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.

وكانت قد شهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم حادث سقوط ميني باص باحدى ترع مركز أجا، وعمل الأهالي على إنقاذ الركاب.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مينى باص يقل عدد من ركاب بترعة كقر الشراقوة على طريق أجا.

انتقل مدير أمن الدقهلية وعدد من قيادات المديرية وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة لنقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.

وجار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.