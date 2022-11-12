التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن الحادث المأساوي والذي وقع في محافظة الدقهلية اليوم والذي راح ضحيته 20 شخصا و8 مصابين، إثر انقلاب حافلة بترعة الرياح بمركز أجا بمحافظة الدقهلية وبالفعل امرت النيابة العامة بحبس سائق الحافلة الذي تسبب في وفاة الركاب غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة.

تلقت النيابة العامة اليوم بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا اسفر عن وفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة والذي تم إلقاء القبض عليه.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد ، انتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين أقروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.



وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدر وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت كذلك بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.