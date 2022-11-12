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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق كأس العالم .. نيمار يفاجئ الجميع بهذا التصريح

نيمار
نيمار

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، رفع راية التحدي قبل مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم المقامة فى قطر لعام 2022.


وكتب أحمد حسن فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نيمار: قد يكون مونديال قطر هو الأخير لي وسأخوضه على هذا الأساس".


ويعد المنتخب البرازيلي الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاق أول بطولة عام 1930، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات كأس العالم بواقع 5 مرات،"أعوام 1958، 1962، 1970، 1994، 2002"

 

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IMG_٢٠٢٢١١١٢_١٩٤٩٣٧

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