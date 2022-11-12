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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج محمود رشاد يحتفل بعيد ميلاد سوسن بدر

صورة من عيد ميلاد
صورة من عيد ميلاد سوسن بدر

احتفل المخرج محمود رشاد، بعيد ميلاد الفنانة سوسن بدر، بطلة العمل الوثائقي أم الدنيا، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلق محمود رشاد على الصورة: “عيد ميلاد حبيبتي سوسن بدر.. مع نسرين أمين والأصدقاء”.

ومن جهتها، علقت سوسن بدر على صفحتها الشخصية بإعادة نشر الصورة من جديد وكتبت عليها: عيد ميلادي مع الأصدقاء. 

ومن ناحية أخرى وقع الاختيار على الفنانة سوسن بدر لتكريمها بشخصية العام ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح فى دورته القادمة، إلى جانب محمد عادل "ميدو"، والفنان حسن العدل في حفل الافتتاح. 

كما أعلنت إدارة المهرجان أن هناك عددا من الأشخاص سوف يتم تكريمهم فى حفل الختام وهم  رياض الخولي، ماهر سليم، نبيل الفيلكاوي، زهرة نجم، سامي جمعان.

وحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، والدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان.

عيد ميلاد الفنانة سوسن بدر الفنانة سوسن بدر المخرج محمود رشاد العمل الوثائقي أم الدنيا

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