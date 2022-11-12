نادٍ أمريكي يتنافس عليه | الأهلي يمهّد لـ ضم محترف برازيلي جديد

كشفت تقارير صحفية عن دراسة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع محترف برازيلي جديد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ووفقاً لما نشره الصحفي البرازيلي ألكسندر فييرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين في الدوري البرازيلي عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “أن رينالدو لاعب ساوبولو البرازيلي على رادار النادي الأهلي، تمهيداً لضمه خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “أن كولورادو رابيدز الأمريكي والأهلي المصري وكروزيرو وجريميو وفلومينزي وناديان برازيليان آخران يرغبون في التعاقد مع رينالدو”.

واختتم: “اللاعب لن يجدد تعاقده مع ساوباولو وسيقوم بدراسة العروض المقدمة له تمهيداً للإنضمام إلى أحد منهم”.

ويلعب اللاعب رينالدو في مركز الظهير الأيسر، يبلغ من العمر 33 عاماً.

الأهلي يضم سافيو

يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مؤخراً مع البرازيلي برونو سافيو، قادماً من صفوف فريق بوليفار البوليفي.