هشام بدر: مستمرون في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ودعم الفائزين فنيا وماليا..فيديو

قال السفير هشام بدر منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إن "المشروعات تكون خضراء ذكية تخدم البيئة وتوفر في الطاقة وتقلل الانبعاثات والمخلفات وتستخدم التكنولوجيا فهي تجربة أشاد بها الجميع وخاصة الأمم المتحدة والبنك الاوروبي".



وتابع بدر في تصريح خاص لصدى البلد على هامش مشاركته في قمة المناخ :" تعقد جلسات يوميا في قمة المناخ لعرض المشروعات الفائزة وتم عرض المشروعات المتعلقة بالزراعة ويليها عرض المشروعات المتعلقة بالمرأة والطاقة والحلول".



ونوه السفير هشام بدر الى الاستمرار في هذه المبادرة وسيتم دعم المشروعات الفائزة فنيا وماليا".