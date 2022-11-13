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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور صناع الأفلام.. ندوة ثقافية عقب عرض أفلام نادي السينما المستقلة

صدى البلد

أقيمت مساء أمس فعاليات نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

 جاء ذلك بحضور لفيف من الفنانيين والإعلاميين الذين أشادوا بالأفلام والمناقشات التي دارت أثناء فعاليات النادى ، ومن جانبها عبرت الفنانة هبه عبد الغني عن سعادتها بوجود مثل هذة النوعية من الفعاليات الموجهة والداعمة للأفلام المستقلة وللشباب سوء السينمائيين أو الجمهور ، وبفكرة النادي حيث يتم خلاله تبادل الخبرات بين المخرجين من الشباب.

وخلال فعاليات النادى تم عرض فيلم "لما كان البحر أزرق" إخراج "عمر السيوف"وفيلم "البطارية ضعيفة" إخراج "سامح ماهر" وعقب العرض  أقيمت ندوة لمناقشة الأفلام بحضور صناعها مع الجمهور وأدارها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي أحمد عسر.

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يذكر أن فيلم "لما كان البحر ازرق" سيناريو و حوار محمد زايد، مدير تصوير چوزيف كرم، ديكور باسل أيمن، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة صوت ميدا الخولى، مدير إنتاج مينا مكرم،  تمثيل هبة عبد الغنى، محمود حمدى، نيكول اسكندر، آدم زايد.

وعن فيلم البطارية ضعيفة هو فيلم روائي قصير تم تصويره بمدينة سانت كاترين بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح ، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل چورچى وإخراج سامح ماهر ويشارك في بطولته بدو سيناء.

جدير بالذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب".

دار الأوبرا وزيرة الثقافة القومى للمسرح المركز القومي للسينما دار الاوبرا المصرية

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