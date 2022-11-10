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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف المركز القومي للمسرح ..تفاصيل

خالد جلال
خالد جلال

قام المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بزيارة لمتحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يرافقه الفنان ياسر صادق رئيس المركز، للإطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف، وذلك تمهيدا لعرض هذه الاستعدادات على الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يضم المتحف وثائق نادرة خاصة بأهم رموز الفن المصري، إلى جانب أهم الأزياء التي اشتهروا بها أثناء تقديم أعمالهم الفنية، إضافة إلى صور فوتوغرافية وآلات موسيقية نادرة، وذلك وفقا لسيناريو عرض متحفي متميز.

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وأوضح المخرج خالد جلال أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة العمل الجاري بالمتحف استعدادا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، مثمنا الجهود المبذولة لخروجه بالشكل اللائق، مؤكدا أن المتحف يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة المبذولة من أجل التعريف بمقامات الفن المصري وتاريخهم العريق.

من جانبه أوضح الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن المتحف سيكون متاحا للجمهور عقب افتتاحه، وأنه سيشكل مرجعا هاما للمهتمين بالفن المسرحي المصري وتاريخه.

القومي للمسرح والموسيقى القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الفن المسرحي

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