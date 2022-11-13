الصحف الإماراتية: بايدن يقبل استقالة مسؤول كبير في إدارته..أوكرانيا تدخل خيرسون بعد انسحاب روسيا.. والديمقراطيون يحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، عددا من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على لقاء رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

لقاء محمد بن زايد وأخيه محمد بن راشد يحمل بشائر الخير لشعب الإمارات

وحسب "الإمارات اليوم"، التقى الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، أخاه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في استراحة المرموم في دبي.

واستعرضا - خلال اللقاء - الموضوعات التي تهم شؤون المواطن ومصالحه، وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الوطن التنموية الطموحة، وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل الذي ينشده، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، لتواصل تقدمها وتنميتها بخطى واثقة ومتسارعة على جميع المستويات.

وكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أمس:"التقيت أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استراحة المرموم في دبي. هذه اللقاءات تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا، وكلنا اليوم نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا. وبقيادة محمد بن زايد، نبشّر أبناء وبنات الإمارات أن القادم دائماً أفضل".

أوكرانيا تعلن دخول قواتها إلى خيرسون بعد الانسحاب الروسي

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل إلى خيرسون، المدينة الرئيسة في الجنوب، بعد انسحاب القوات الروسية، وفيما دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى إزالة العراقيل أمام صادرات الأسمدة الروسية،وأكدت التزامها وروسيا باتفاقيتي تصدير الحبوب والأسمدة، حثت أوكرانيا دول جنوب شرق آسيا على تقديم الدعم السياسي والمادي لها في حربها ضد روسيا، واتهمت موسكو بممارسة «لعبة الجوع» مع العالم، من خلال إيقاف شحنات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية.

وتفصيلاً أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل إلى خيرسون، المدينة الرئيسة في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الحرب.

وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، في خطابه اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«يوم تاريخي»، قائلاً: «إن قوات عسكرية خاصة أصبحت داخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد، بعد إعلان روسيا انسحاب قواتها منها».

وكتب زيلينسكي على تليجرام: «اليوم يوم تاريخي.. نحن نستعيد خيرسون».

وأوضح: «في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة. لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة».

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي

وحسب "البيان"، فاز الحزب الديمقراطي السبت بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلِن فوز السناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت.

وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديمقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 ديسمبر.

البيت الأبيض: بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود الأمريكيين

وحسب "البيان"، أعلن البيت الأبيض في بيان يوم أمس السبت أن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكي كريستوفر ماجنوس.

ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية أن ماجنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية.

الفراغ الرئاسي الرابع يهدد لبنان بدفع ثمن باهظ

وحسب "الخليج"، يدخل لبنان يومه الـ13 في ظل الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، والذي يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ لبنان الحديث، المرة الأولى كانت حين ترك الرئيس أمين الجميل الحكم بلا انتخاب خلف له في 22 سبتمبر 1988 واستمر الفراغ الرئاسي حتى إنجاز اتفاق الطائف، حيث تم انتخاب الرئيس رينيه معوض في مطار القليعات في شمالي لبنان يوم الأحد في الخامس من نوفمبر 1989 أي بعد 409 أيام من الشغور الرئاسي.

وكانت المرة الثانية حين غادر الرئيس العماد اميل لحود قصر الرئاسة في 24 نوفمبر 2007 من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد، لينتهي الشغور الرئاسي الأحد، في 25 مايو 2008 بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتهى عهده في 24 مايو 2014، بشغور رئاسي للمرة الثالثة ليستمر هذا الشغور حتى 31 أكتوبر 2016، بانتخاب العماد ميشال عون، ولتتكرر عملية الشغور في موقع رئاسة الجمهورية للمرة الرابعة في 31 أكتوبر 2022، والتي تدخل اليوم (الأحد)، يومها الـ13 من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر جدية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويتطلع اللبنانيون إلى يوم الخميس المقبل، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة للمرة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتوقع أن تكون كسابقاتها بلا أي نتيجة.

القوات اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على تعز ولحج

وحسب "الخليج"، أعلنت قوات الشرعية اليمنية، أمس السبت، التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدف اختراق دفاعاتها في حدود محافظتي تعز ولحج، جنوبي اليمن، فيما اندلع حريق بمخيم نازحين في الحديدة، غرب البلاد، ما تسبب في التهام عشرات الخيام والمساكن المؤقتة.

وقالت القوات اليمنية في بيان، إن وحدات قتالية من اللواء الرابع حزم، تصدت لهجوم بري عبر محاولات تسلل لميليشيات الحوثي على مواقع في قطاع الضباب، حيفان على حدود لحج.



وبحسب البيان، فإن قوات اللواء الرابع حزم «استطاعت استهداف العديد من العناصر الحوثية المتسللة خلال مواجهات عنيفة».

وأشار إلى تدخل قوات المدفعية الثقيلة في استهداف تجمعات وتعزيزات ومصادر نيران الميليشيات الحوثية بمواقع تمركزها في تلال «سعيد طه» و«الأشاريف» و«المنظرة» في ذات الجبهة القتالية.