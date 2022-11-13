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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

صدى البلد

 أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 40 جنديا روسيا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الوضع في جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبا لكنه خاضع لسيطرتنا، بينما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان أن القوات الروسية تواصل مناوراتها لنقل الوحدات والمعدات بين ضفتي نهر دنيبر وإنشاء حدود دفاعية على الضفة اليسرى وتقوم بزرع الألغام في الأراضي التي استولت عليها مؤقتا مع نشر جنودها وشن الهجمات ضد المدنيين في منطقتي خيرسون وميكولايف.

وتابع أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك العديد من مهام إطلاق النار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 40 جنديا وتدمير ثلاث آليات عسكرية وعدد من الحشود في جنوب البلاد.. مشيرا إلى أن المجموعة البحرية الروسية المنتشرة داخل المياه الأوكرانية في البحر الأسود تتكون الآن من 18 سفينة حربية وقاربا، بما في ذلك حاملة صواريخ تحمل 8 صواريخ كاليبر.
 

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