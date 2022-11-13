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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد

أسعار الريال السعودي
أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الأحد 13-11-2022 بنحو 5 قروش، عقب ارتفاع الاسبوع الماضي بنحو 3 قروش.

وارتفع سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 13-11-2022، بين 6.49 و6.65 جنيه للشراء وبين 6.65 و6.66 جنيه للبيع.

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 سعر الريال السعودي اليوم

 سجل سعر صرف الريال السعودي ، 6.63 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث صادر البنك المركزي المصري.

الريال السعودي سجل أعلى سعر صرف له في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 6.65 جنيه للشراء و 6.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ووصل سعر الريال السعودي في أكبر بنكين حكوميين في مصر “بنك مصر  والبنك الأهلي المصري” 6.63 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

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أسعار الريال السعودي 

وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.63 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق 6.64 للشراء و6.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي إلى 6.63 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وفب بنك الامارات دبي وصل الريال السعودي إلى 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني وصل الريال السعودي إلى 6.61 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني 6.56 جنيه للشراء و6.69 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 6.63  جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، 

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنوك:"كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، البنك المصري لتنمية الصادرات" 6.62 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

 

 وفي بنك الاسكندرية سجل الريال السعودي 6.63 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.55 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

 وفي بنك الإمارات دبي سجل الريال السعودي 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك  قطر الوطني 6.61 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية 6.60 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع.

 

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