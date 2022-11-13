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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي: 7 ملايين شخص سنويا يموتون بسبب التغيرات المناخية

صدى البلد

 

قال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ؛ ان الاتحاد البرلماني الدولي أصبح يسلط الضوء على التعامل مع القضايا التي يواجهها العالم وأبرزها قضية التغير المناخي.

وتابع خلال كلمته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنقعقد على هامش مؤتمر المتاخ في شرم الشيخ :"يشهد العالم اليوم طفرة تقنية غير مسبوقة ونحن نعيش عالم الثورة الصناعية الكبرى وفي نفس الوقت نواجه تحديات لم يشهدها التاريخ وباتت تهدد حياة الإنسان ولعل اخطرها ظاهرة التغير المناخي":.


وأضاف :" مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة بتحملها العالم بأسره حكومات وشعوب. ؛ فهناك ٧ ملايين شخص سنويا يموتون بسبب التغيرات المناخية بعد ارتفاع حرارة الارض درجة ونصف خلال العقود القادمة وهو ما يعني المزيد من الظواهؤ المناخية القاسية وللتي تسبب الموارث في البلاد النامية".

وتابع :" التعامل مع ظاهرة التغير المناخي يتطلب العمل في اتجاهين وهما العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وثانيا ان تتبني الدول قرارت وطنية بعيدة للمدى لتوفير اطر تشريعية تساعد على رؤية وطنية لتطوير الاستثمار في الطاقة  المتجددة بالتنسيق مع البرلمانات المختلفة

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