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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : ثق في شريك حياتك

برج الحمل اليوم
برج الحمل اليوم

برج الحمل من الأبراج النارية التي تستطيع فعل أكثر من شئ في وقت واحد، ومن أبرز عيوب برج الحمل الغيرة القاتلة والتي تصل إلى الشك في الكثير من الأحيان.

وفي هذا التقرير نستعرض توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 14 - 11 - 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 : عروض زواج

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برج الحمل .. حظك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 : فسح أطفالك

مشاهير برج الحمل 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل من الفنانين، ياسر جلال.

ياسر جلال

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 

يمكن لمواليد برج الحمل أن يتعلموا المهام الجديدة بسرعة وسهولة ويحلوا أي مشاكل تعترض طريقهم، يمكن مد يد المساعدة إليك فجأة، ويمكنك قبولها دون تردد، يمكن للأنشطة مثل اليوجا والتأمل والتمارين الرياضية أن تحسن الحالة المزاجية وتجعل كل يوم أكثر متعة، قد ينظم أحباؤك رحلة خاصة معك.

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني 

يمكن الوثوق بأفراد الحمل للتعامل مع مهام معينة دون إشراف دقيق على الجبهة المهنية، دع المستوى العالي لعملك يقوم بالحديث نيابة عنك.

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحي 

تعد المشاركة في الأنشطة الترفيهية طريقة شائعة للتخلص من التوتر والاسترخاء بالنسبة لمواليد برج الحمل، لا يمكن أن يساعدك هذا في الحفاظ على مستوى لياقتك فحسب، بل يمكن أن يعزز صحتك أيضًا ويجعلك أكثر سعادة.

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد يبدأ الشك في دخول الحياة الرومانسية لمواليد برج الحمل، يمكن أن تصبح العلاقة متوترة نتيجة لهذا، قد تكون الثقة في شريكك ضرورية، من المحتمل أن هذا قد يفيد علاقتك أكثر من مجرد التقريب بينكما.

توقعات برج الحمل في شهر نوفمبر

قد تستفيد مالياً من عقد جيد أو نصيحة زملائك المتمرسين، على الرغم من أن سوق الأوراق المالية لديه القدرة على تحقيق معدل عائد مرضٍ، إلا أنه لا يزال ينصح بالحذر قبل القيام بأي عمليات شراء كبيرة في الأيام القادمة لمواليد الحمل.

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