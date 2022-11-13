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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقته فنانة مشهورة.. اللحظات الأخيرة فى حياة سامى فهمى

سامى فهمى
سامى فهمى

توفى اليوم الفنان سامى فهمى بعد صراع مع المرض فى أيامه الأخيرة ،وهو أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أعمال فنية ناجحة وشقيقته الفنانة عايدة فهمي.  

وتعرض سامى فهمى فى أيامه الأخيرة إلى أزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وبعدها توفى. 

ومن المقرر  أن تقام جنازة وعزاء الفنان سامى فهمى فى مسقط رأسه بالإسكندرية ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لها. 

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سامى فهمى 

وأعلنت الخبر شقيقته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك “أخويا سامي فهمي ..البقاء لله”.

ويعد الفنان سامى فهمى من النجوم الذين برعوا فى تجسيد عدد من الأدوار رغم ظهوره فى الأعمال بشكل ثانوى إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار اليه بأدائه المتميز ،ولعل من أبرز الأعمال التى يتذكرها الجمهور له مسلسل “حكاية ميزو” وكان آخر أعماله فيلم “ورقة جمعية” وشقيقته فنانة مشهورة وهى عايدة فهمى. 

تخرج سامى فهمى في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية (القاهرة في ألف عام)، ومسلسل (الأيام) 1979، ونال شهرة معقولة ثم اختفى عن الحياة الفنية حيث سافر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية لدراسة اﻹخراج، ثم قرر الاستقرار هناك حيث اتجه لمجال اﻷعمال.

أبرز أدواره كانت في مسلسلات "برج الحظ، عملية نضيفة 100%، حكاية ميزو، فرصة العمر". 

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