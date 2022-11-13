نائب وزير المالية: تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية ولم تكتف فقط بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة وأَضاف “القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.



جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.



وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل " وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري ، كما أشار الى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل " الرخصة الذهبية " و التي تم التوسع فيهات بشكل كبير واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة .



و قال كوجك " نلزم انفسنا بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية و الجمركية التي يستفاد منها الجميع " و ملزمين به خلال السنوات القادمة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية و الجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات .