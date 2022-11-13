متعاطي للمخدرات.. النيابة العامة تكشف مفاجأت في حادث انقلاب حافلة الدقهلية |فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن المفاجأت التي كشفتها التحقيقات في حادث سقوط حافلة بإحدى الترع بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت أن السائق يتعاطى المخدرات .

وكشفت نتائج التحقيقات أن السائق كانت متعاطي للمخدرات ، ومشغول بهاتفه المحمول ، أثناء القيادة .

وأصدرت النيابة العام المصرية قرارا بحبس السائق في واقعة انقلاب الحافلة التي كان يقودها ، وسقوطها في قناة مائية بمحافظة الدقهلية .

وأسفرت الحادث عن مصرع 24 شخصا ، وإصابة أخرين ، وأكدت التحقيقات أن سائق الأتوبيس كان تحت تأثير المواد المخدرة .