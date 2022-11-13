الإندبندنت: أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا بحر المانش هذا العام

أظهرت الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي (بحر المانش) هذا العام.

وذكرت صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية أن هذه الأرقام ظهرت بعد العثور على ما يقرب من ألف شخص يقومون بالرحلة على متن قوارب صغيرة لأول مرة هذا الشهر .

وقالت الصحيفة إن الرقم هذا العام أعلى بالفعل بآلاف من عام 2021 بأكمله، على الرغم من خطط الحكومة البريطانية لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم وجعل عبور القناة غير قانوني.

ودعا نشطاء الحكومة البريطانية إلى فتح طرق أكثر أمانا وقانونية لطالبي اللجوء، لمنع الأشخاص من العبور الخطير والاعتماد على مهربي البشر للوصول إلى المملكة المتحدة.

وأظهرت أرقام وزارة الدفاع البريطانية أنه تم العثور على 972 شخصا وهم يعبرون القنال الإنجليزي أمس السبت، وهي المرة الأولى التي تم فيها رصد وصول مهاجرين منذ حوالي أسبوعين.

وهذا يعني أنه تم العثور على 40 ألفا و885 شخصا يعبرون القنال الإنجليزي هذا العام حتى الآن ، وهو ما تضمن رقما قياسيا بلغ 1295 شخصا في يوم واحد في شهر أغسطس الماضي.

ووصل نحو 33 ألفا و800 شخص إلى المملكة المتحدة منذ أن أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل عن خططها لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا منذ ما يقرب من سبعة أشهر في محاولة لردع المهاجريم عن العبور.

وتزايد عبور القنال الإنجليزي في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن المملكة المتحدة تدفع لفرنسا لتعزيز الأمن على طول حدودها الشمالية.

