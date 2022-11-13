الأوقاف: انطلاق أسبوع الدعوة بمسجدي الصديق شيراتون والاستقامة اليوم

ينطلق الأسبوع الدعوي اليوم الأحد، تحت رعاية وزارة الأوقاف، وعقب صلاة العشاء تحت عنوان: "ذكر الله وأثره في حياتنا" من مسجد الصديق شيراتون بالقاهرة يقدمه الدكتور أحمد القاضي، ويحاضر فيه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلًا.

ذكر الله وأثره في حياتنا

كما ينطلق من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ويقدمه الأستاذ/ شحاته العرابي، ويحاضر فيه أ.د/ محمد قاسم المنسي أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم، والدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي قارئًا ومبتهلًا.

وستتواصل فعاليات الأسبوع الدعوي من كلا المسجدين، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

مجلس إقراء القرآن الكريم

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، انطلقت فجر اليوم الأحد حلقات مجالس الإقراء على كبار القراء بمحافظات الشرقية والجيزة والقليوبية، حيث أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الشيخ جميل بيبرس بأولاد مهنا ببلبيس، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله بيبرس.

كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الأحمدية بقرية بهنباي بالزقازيق، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ محمود علي حسن، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الفتح بقرية طموه بالجيزة، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.