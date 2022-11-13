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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شبكات مياه مدينة نصر وروافعها تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة

مياه الشرب
مياه الشرب

اجتازت شبكات مياه مدينة نصر وروافعها التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الاختبارات المؤهلة  للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك لضمان استمرار تقديم افضل خدمة للمواطن.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشرب فى القاهرة على اهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة وتطبيق احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم لضمان استمرارية المحافظة على جميع الإجراءات وتعليمات التشغيل المطابقة لمعايير التنمية الفنية المستدامة TSM.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه  للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة. 

واكد أن شبكات مياه مدينة نصر وروافعها (1) و(2) ورافع التوفيق قد اجتازت جميع المراجعات النهائية لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

واشار إلى أن شبكات مياه مدينة نصر تبلغ مساحتها الإجمالية 46 كيلومتر مربع تقريبا ، وتتغذى شبكات مياه مدينة نصر من محطات مياه مسطرد والأميرية بمتوسط كمية مياه منتجة 300 الف متر مكعب/يوم ،وتخدم  مناطق (مساكن امتداد رمسيس - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - جامعة الأزهر - إستاد القاهرة الدولي - منشية البكري - مساكن التوفيق -  المنطقة الأول - المنطقة الثانية - المنطقة السابعة - المنطقة الثامنة  -  باب الشعرية).

وتبلغ اطوال شبكات المياه التى تغذيها وروافعها 537 كيلو متر باقطار تتراوح بين 100مم و1400مم وتخدم شبكات مياه مدينة نصر 19089 مشترك من المقيمين بمدينة نصر والمناطق التابعة لها، وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق و تنفيذ مشروعات الاحلال  والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه  بهذه المناطق.

مياة الشرب القاهرة المواطن شبكات المياه مدينة نصر

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