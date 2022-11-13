موضع الروح فى جسد الإنسان والفرق بينها وبين النفس

قال الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس يتساءلون عن مكان الروح فى جسد الإنسان، مشيرا إلى أن هذا السؤال سأله المشركون لسيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عندما كان فى بداية البعثة المحمدية.



وأضاف «عبد المعز»، أن الروح هو من الأمور التى اختص الله تعالى بعلمها ولم يعرف أحدا من خلقه حقيقة الروح وأين توجد فى جسد الإنسان وكيفيتها، مستشهدا بقوله تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا».

الفرق بين الجسد والروح والنفس

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن هناك فرقا بين الجسد والروح والنفس، فالجسد هو الجسم الذي له أبعاد معينة، أما النفس شيء يؤاخذ الله به الإنسان وتشتمل النفس على العقل والقلب فضلًا عن سيطرتها على الجوارح، أما الروح هى سر إلهى محطوط ومسحوب من الإنسان، فإذا سحب الله الروح من الإنسان أصبح جمادا ولا قيمة له.

وأضاف "جمعة" خلال أحد الدروس الدينية، أن الذي سيحاسب فى الإنسان ليس الجسد أو الروح وإنما "النفس"، فهى محل للحساب ولها درجات من الخير والشر فهناك نفس أمارة ونفس لوامة ونفس ملهمة ونفس راضية ونفس مرضية ومطمئنة وكاملة فهؤلاء سبع درجات للنفس، ولكن أحيانا يجعلونها ثلاثة أقسام للنفس: النفس الأمارة واللوامة والملهمة.

وأشار الى أن النفس الأمارة هى التى تأمر بالسوء واللوامة التى تلوم صاحبها، والنفس الملهمة أي ان الله نور له بصيرته.

حقيقة خروج الروح من الجسد أثناء النوم

أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال جاء اليه وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: "هل الروح تخرج أثناء النوم وتعود عند الاستيقاظ "؟.



ليجيب “عبد الرازق” قائلاً:" نعم الروح تخرج اثناء النوم وتعود للجسد عندما يستيقظ الانسان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناموا عن صلاة الفجر فى احد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم (( الله عز وجل قبض ارواحنا حين شاء وردها حين شاء)).

وأشار الى أن الإنسان عندما يموت تخرج روحه، قائلاً:" إحنا بنعمل بروفة على الموت والبعث كل يوم".

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون)) قائلاً: "فالروح تخرج اذا أراد الله عز وجل والانسان يكون عايش بحاجة اسمها "سر الحياة" ثم اذا استيقظ الانسان عادت اليه روحه".

كيفية خروج الروح من الجسد



هناك علاقة مابين الروح والجسد وحينما يأتى أمر الله بخروج الروح من الجسد يكون بها ألم شديد لصاحب الجسد وحينما يشتد هذا الألم يشعر الإنسان بسكرات الموت ووقتها يكون هناك حاجز بين العقل والجسد ويتهيأ له أشياء غير التى فى الواقع، منوها أن خروج الروح من الجسد يشبه دخول سيخ من النار فى قطع من الصوف وخروجه منها وهنا ينتزع السيخ بسبب سخونته أجزاء من القطعة الصوفية وهذا يعنى عشق الروح للجسد.



سبب خروج الروح من القدم أولا

الله سبحانه وتعالى عندما يأمر ملك الموت بنزع روح إنسان، فإن القدم هي أول ما يُنزع منه الروح، ورحمة الله تعالى هي سبب ذلك، وعندما تدب الروح في الجسد تبدأ من القدم حتى تصل إلى الرأس، وكذلك الحال عند نزع الروح، فأول ما تُنزع من القدم، حيث إنها حين تُنزع من القدم لا يتمكن الإنسان من الجري والهرب.



ولو نُزعت الروح من الرأس أولًا لجرى الإنسان، وصار عرضة أن يصيب نفسه بأذى أو ضرر بأي وسيلة، من هنا كانت رحمة الله تعالى به.