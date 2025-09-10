هشام الحلبي: «النجم الساطع» رسالة ردع وطمأنة .. تفاصيل

أكد اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المناورات العسكرية المشتركة «النجم الساطع» تحمل ثلاث رسائل رئيسية، أولها رسالة ردع قوية تعكس الجاهزية القتالية والقدرة على مواجهة التحديات، والثانية رسالة طمأنة للشعب المصري على أن القوات المسلحة مستعدة دائمًا للدفاع عن الوطن، فيما تتمثل الرسالة الثالثة في تعزيز الشراكة الدولية تحت مظلة مصرية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” أن ما ظهر في التدريب هو جزء من قدراتنا، لكن ما لم يُعرض أكبر وأكثر احترافية، مشددًا على أن امتلاك القوة العسكرية هو السبيل الوحيد لردع أي اعتداء محتمل.

وأشار إلى أن المشهد الدولي يشهد تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق مع استمرار الأزمات في غزة وسوريا ولبنان وإيران واليمن، فضلًا عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والهجوم الأخير على قطر.

واختتم الحلبي بالتأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية، قائلاً: «شعبنا يطمن.. عندنا درع وسيف، والجنود جاهزين على أعلى مستوى».