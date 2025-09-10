رئيس الوزراء القطري: نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى الفوضى

أكد محمد بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء القطري، خلال تصريحات لـ CNN، ونقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر، مشيرا إلى أنهم يبحثون حاليا مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي.

وقال محمد بن عبد الرحمن، إن أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في حالة حرجة، مؤكدا أن نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى الفوضى.

وتابع رئيس الوزراء القطري، أن نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة، مؤكدا أن اليوم منطقة الخليج برمتها في خطر.