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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: طبيب البسطاء بالإسكندرية كان طاقة نور مشعة

صدى البلد

قال الإعلامي خيري رمضان، تعليقا على مشهد تشيع جثمان الدكتور سعيد متولى الشهير بطبيب البسطاء، اليوم الأحد، من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، إن هذا الطبيب رفض يظهر في الإعلام ويبتغي وجه الله بعمله وهكذا هم الصادقين.

 

وأضاف خيري رمضان، في نعيه لطبيب البسطاء ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن من يبتغي وجه الله من أعماله تنغرس محبته في قلوب البشر.. طبيب البسطاء لم يكن ينتظر احتفاء من السوشيال ميديا ولا التليفزيون ولم نعرفه إلا من جنازته".

 

واستكمل: "هو طاقة نور مشعة وحبا يفيض على البشر، وخرج في جنازته ألوف مؤلفة ليقول لنا أنها بالمحبة وليس بشيء آخر وأن الغنى غنى النفوس وليس شيء آخر ونقول لأصحاب القلوب الطيبة افعلوا خيرا"، مختتما كلامه برساله للطبيب الراحل: "مثلك يوقظنا في وقت نحتاج فيه أن نستيقظ".

 

خيري رمضان طبيب البسطاء الاسكندرية الإعلامي خيرى رمضان اخبار التوك شو

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