عبد المنعم السيد: تمويل مؤتمرات المناخ لا تأتي من قبل الحكومات .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن تمويل مؤتمرات المناخ دائما تأتي في أكثر من شكل، مثل تمويل مشروعات هدفها تحويل الطاقة إلى طاقة نظيفة وجديدة أو تمويل ومساندة الدول النامية على التكييف مع التغيرات المناخية.

واضاف "عبد المنعم السيد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن التمويلات التي تأتي في مؤتمرات المناخ لا تأتي من حكومات بل تأتي من جهات تمويل سواء كان بنك دولي أو صندوق النقد الدولي أو الصناديق السيادية أو شركات استثمارية وغيرهم.

وتابع عبد المنعم السيد أن مصر دخلت مؤتمر المناخ COP 27 المنعقدة في شرم الشيخ وهي مستعدة تماما بالتحضير للمشروعات المطلوب تنفيذها والمبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية.