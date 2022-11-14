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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلوسي: الديمقراطيون يطلبون مني البقاء في الزعامة

بيلوسي
بيلوسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الأحد، إن الأعضاء الديمقراطيين يطلبون منها البقاء في الزعامة، بعد أن كان أداء الحزب أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي.


وأضافت بيلوسي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنها لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستسعى للحصول على منصب قيادي في مجلس النواب، مضيفة أنها ستتخذ قرارًا بحلول نهاية الشهر.

 


وتابعت أن تركيزها الآن ينصب على رؤية الحزب حتى نهاية انتخابات التجديد النصفي، حيث لم يتم حتى الآن إعلان نتائج العديد من المقاعد في مجلس النواب، ولم يتمكن أي من الديمقراطيين أو الجمهوريين من الحصول على أغلبية في مجلس النواب.

 


واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد الانتخابات النصفية.

 


وجرى انتخاب بيلوسي، البالغة من العمر 82 عامًا، لأول مرة رئيسة لمجلس النواب الأمريكي في عام 2007، واستعادت المنصب الأول في المجلس التشريعي في عام 2019.
 

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