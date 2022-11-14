ألف مبروك حب حياتي.. بشرى تهنئ لبلبة على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

هنات الفنانة بشرى، الفنانة لبلبة على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها بموقع إنستجرام .

وكتبت بشرى “ الف مبروك حب حياتى و ملهمتى وصاحبتى ”.

و كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنانة الكبيرة "لبلبة"، في حفل افتتاح دورته الـ44 حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

وفي أثناء تكريمها؛ ذكرت لبلبة، أن التكريم جاء في نفس يوم ولادتها، حيث قالت: “في يوم زي ده، يوم 13 نوفمبر، كانت أمي حامل فيا، وبتشوف فيلم في السينما، وشعرت بألم الولادة، وكان من الممكن أن تلدني في السينما"؛ وهو الأمر الذي جعل الحضور، يحتفلون بعيد ميلادها، وقاموا بالغناء لها وسط تصفيق حاد من الجميع.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.