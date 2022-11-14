أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ42 بهذه الطريقة |شاهد

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك احمد الفيشاوي مقطع فيديو من الطائرة ،على أنغام عبد الباسط حمودة “ابص لروحي فجأة” وعلق: كل سنة وأنا طيب وربنا يستر في اللي جاي.

واجه أحمد الفيشاوي ضعفا شديدا في إيرادات فيلمه الذي يعرض في السينمات المصرية حاليا "أشباح أوروبا"، الذي يقوم ببطولته مع هيفاء وهبي، الذي طرح بعد سنوات من الخلاف والمنع والعرض على منصة شاهد.

في ظل محاولة أحمد الفيشاوي تقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة منها، طرح له أيضا مؤخرا فيلم "الدعوة عامة" الذي حقق أيضا إيرادات ضعيفة في السينما، ولم يحضر العرض الخاص به مثل باقي الأبطال.