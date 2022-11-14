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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التأمين على ضيوف الرحمن يُتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في 2764 منشأة بالسعودية

صدى البلد

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية استفادة المعتمرين والزائرين من أكثر من 2764 منشأة مُقدمة للخدمات الصحية في مدن ومناطق المملكة خلال موسم العمرة 1444هـ، وذلك ضمن برنامج "التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة"، من جميع دول العالم لأداء نسك العمرة.

وتقدم 151 مستشفى خدماتها للمعتمرين والزائرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن نخبة من مستشفيات القطاع العام والخاص، إضافة إلى 773 مركزاً صحياً ومجمعاً طبياً تقدم خدماتها، ونحو 1840 مختبرا طبيا وصيدلية في جميع مناطق المملكة.

ويستهدف برنامج "التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة" تعزيز جودة حياة المعتمرين والزائرين أثناء تواجدهم في السعودية لتأدية نسك العمرة والصلاة بالروضة الشريفة.

 وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أخيراً، هذه الخدمة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُقدم وثيقة التأمين خدمات صحية وخدمات تأمينية تشمل السفر، وتسخر جميع الإمكانات والجهود للمعتمرين وإنهاء جميع المتطلبات منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والخيارات السريعة مما يسهل لهم أداء نسكهم بطمأنينة ويسر حتى يعودوا إلى بلادهم بصحة وسلامة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أخيراً، جملة من التسهيلات للمعتمرين شملت إتاحة تأدية العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وإلغاء الشروط العمرية، والقيود الإجرائية المتعلقة بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة، علاوة على تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين بيسر وسهولة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية.

 

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