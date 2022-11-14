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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة.. إصابة لاعب عربي قبل أيام من انطلاق كأس العالم| من هو؟

كأس العالم
كأس العالم

تعرض المغربي أمين حاريث لإصابة قوية مع فريقه مارسيليا أمام موناكو ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، والأخيرة قبل فترة التوقف المقبلة استعدادا لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لمنتخب المغرب قبل أيام  من انطلاق كأس العالم قطر 2022، بعد الإصابة التي تعرض لها أمين حاريث أحد نجوم أسود الأطلس.

وتعرض حاريث لإصابة قوية في الدقيقة 65 من المباراة، بعدما سقط أرضا وظل يصرخ وطلب سرعة التدخل لإسعافه.

وتشير التقارير  الأولية إلى أن أمين حاريث سيغيب عن المشاركة مع المغرب في كأس العالم المقرر انطلاقه يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، بسبب إصابة قوية، مؤكدة أن وليد الركراكي مدرب الأسود يفكر في بديله.

ومن المقرر أن يخضع حاريث اليوم الإثنين لفحوصات طبية، للكشف عن حجم وتفاصيل الإصابة التي تعرض لها.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، التي تضم كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويستهل منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

 

آمين حاريث مارسيليا الدوري الفرنسي كأس العالم قطر 2022 منتخب المغرب

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