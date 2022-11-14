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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المرحلة الأولى لتلقي لقاح كورونا لطلاب جامعة دمياط الجدد

جامعه دمياط
جامعه دمياط

أعلنت جامعة دمياط، انطلاق المرحلة الأولي لتلقى لقاح كورونا لطلاب جامعة دمياط الجدد، والذي يستمر لمدة أسبوع داخل الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بدمياط.

 

وتفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط لتلقى لقاح كورونا لطلاب الجامعة الجدد والذي يجرى في الفترة من 13نوفمبر وحتى 17نوفمبر 2022 بحرم الجامعة.

 

 ناشدت إدارة الجامعة من طلاب الجامعة الذين لم يتلقوا اللقاح من قبل بالالتزام بتلقى لقاح وذلك بمقر تلقى اللقاح داخل الجامعة بمجمع المدرجات أمام مدرج (102) بجوار ماكينة atm.

 

يأتى ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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