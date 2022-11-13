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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: تشغيل محطة معالجة صرف صحي اللوزي هذا الأسبوع

منال عوض
منال عوض

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر التطورات بمشروع محطة معالجة صرف صحى اللوزى والذى جاء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كفر سعد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير “الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة”.

وأطلعت " المحافظ " على معدلات التنفيذ بالمحطة التى تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك بنسبة ١٠٠%، كما بحثت مستجدات تنفيذ خط السيب النهائى، كما بحثت إعداد الدراسات البيئية والبدء فى تشغيل المحطة خلال هذا الأسبوع.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بالبدء فى خطة رصف الطرق بالقرية، مؤكدة على وضع خطة عمل وجدول زمني محدد لتنفيذ تلك الأعمال، موجهة أيضًا على ضرورة التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ محاور المشروع القومى الضخم الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصرى.

 

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