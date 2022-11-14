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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعود للتدريبات اليوم وسط غيابات كثيرة في صفوفه

صدى البلد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الى التدريبات بعد راحة الأيام الأربعة التى منحها البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق .

ويغيب عن الزمالك فى تدريبات اليوم محمد عواد حارس المرمى وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو  وعمر جابر لانضمامهم لصفوف المنتخب الوطنى الأول الذي يستعد لمواجهة بلجيكا وديا بالكويت الجمعة المقبلة .

وفي نفس الوقت يتواجد ثلاثي الزمالك محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر منتخب تونس استعدادا لكأس العالم.

عودة المحترفين 

وشدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الثلاثي الأجنبي  البنيني سامسون أكينو لا والتونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي بضرورة العودة إلى القاهرة في الموعد المتفق عليه للانتظام في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين من أجل البدء مع الفريق الأبيض للإستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

كما يفتقد الزمالك لمجموعة من اللاعبين المصابين أمثال محمود حمدي الونش الذى خضع لعملية جراحية بإنجلترا وشيكابالا ومحمد عبدالغني وإبراهيما نداي الذين يؤدون تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة .

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ويسعى المدير الفني لدراسة الفريق المنافس جيدا قبل مباراتي الكأس والدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق البورسعيدي لاستغلالها في المباراتين لتحقيق الفوز.

ويعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم من أجل وضع خطة الإعداد الفترة المقبلة بعدما حصل الفريق على راحة أربعة أيام.

ورفض فيريرا المدير الفني للزمالك خوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب النقص العددي في صفوف الفريق الأبيض بسبب غياب الدوليين والمصابين.

استعدادات خاصة لمواجهة المصرى 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجددا مع المصري في الأول من ديسمبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فيريرا المصري البورسعيدي محمود حمدي الونش الدوري

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