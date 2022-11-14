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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مأساة جديدة.. عريس حلوان ودع أسرته وأصدقاءه في ليلة زفافه |فيديوجراف

عريس حلوان
عريس حلوان

عريس حلوان .. شاب يدعى حسن سيد عجمي يبلغ من العمر 28 سنة، وجه الدعوة إلى الكثير من محبيه وأصدقائه عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، للوقوف معه في ليلة العمر، لم يكن يعلم أنه يحشد الجميع لزفافه إلى مثواه الأخير. 

تفاصيل وفاة عريس حلوان في ليلة زفافه

لم يكن العريس الشاب حسن عجمي، يعلم أنه يوجه الدعوة لأصدقائه وأقاربه لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مغادرته لقبره وليس إلى عش الزوجية.

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وللمزيد حول تفاصيل وفاة عريس حلوان في ليلة زفافه شاهد الفيديوجراف التالي:

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