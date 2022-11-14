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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إنقاذ " الكوكب المكسور" مهمة عمل في متحف الطفل.. تفاصيل

صدى البلد

قالت الدكتورة فاطمة مصطفى ،  نائب مدير متحف الطفل خلال استعرضها لاقسام  معرض " كوكبنا المكسور، طرق إصلاحه"   الذى  نظمه مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " وبدأ امس الاول وممتد حتى مارس القادم ، ان التغير المناخى موجود منذ بدا الخليقة ولكن فى 100 سنة الماضية  تصرفات البشر اسرعت من وتيرة التغيرات المناخية ، ، ومن خلال ما يضمه المعرض من لوحات  معبرة عن التغير المناخى واثره على الكرة الارضية ، وعروض علمية على شاشات العرض الملحقة بالمعرض ، نوجه نداء ورسالة الى العالم  ان الكوكب على حافة الانكسار ، يقام المعرض بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعى بأنجلترا .

 

واشارت الدكتورة فاطمة الى ان المعرض يأتى فى اطار قمة المناخ رقم 27 والمنعقدة بشرم الشيخ بحضور رؤساء وملوك العالم ، حيث يأتى المعرض لرفع الوعى فى القاهرة وتحفيز للجمهور المصرى وتعريفهم باهمية تصرفاتنا  تجاه البيئة والمناخ ، وان كلنا مسئولين على هذا الكوكب ومايحدث فى اى دولة فى العالم يمتد اثره الى الكوكب كله .

 

و واكدت بما انها مشكلة عالمية فكان لابد ان مواجهتها تكون عالمية وبما ان متحف الطفل ينتمى لقطاع الثقافة يأتى التعاون بين قطاع الثقافة فى القاهرة وانجلترا لتوصيل هذه الرسالة ، وبينت انه بالرغم من ان المشكلة المناخية قد تصيب البعض بالاحباط  فأن المعرض يعطى الامل لبكرة كما انه يخاطب الشباب فى العالم ليكونوا جزء لحل هذه المشكلة .

 

وقالت كاش كوستين رئيس برامج الفنون بمتحف التاريخ الطبيعى بانجلترا  اثناء افتتاح المعرض ان المشكلة المناخية مشكلة عالمية وفى مجال الفنون مهتمين ان نخلق تعاون بين انجلترا ومصر بطرق ابداعية نظهر مشكلة المناخ ، والمعرض يندرج تحت القسم الفنى وهو مبادرة من المجلس الثقافى البريطانى لخلق مشاريع مابين هيئات بريطانية  وهيئات مصرية  والتعاون فيما بينهم لايجاد مشروع ابداعى يمس الحوار من اجل المناخ ، ويأتى المعرض اليوم كنتاج تعاون بين متحف التاريخ الطبيعى بانجلترا ومتحف الطفل فى مصر ،  والهدف منه عرض كوكبنا المكسور من خلال قصص فيها الطابع المصرى عن مشكلة المناخ

 

كما قال براد ايرون  ، مدير العلاقات الدولية بمتحف التاريخ الطبيعى بانجلترا ان المعرض يتناول المشاكل الطارئة لتغير المناخ  وتأثيراتها على المزروعات والمياة والهواء وان المعرض لايستعرض المشاكل فقط ولكن ايجاد الحلول التى من  الممكن تقديمها لانقاذ الكوكب المعرض من خلال الباحثين فى مجال العلوم ، كما أشاد ايرون ،  بالمبادرات التي أطلقتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية ولتعزيز دور المجتمع المدنى وتمكينه في هذا الصدد، بما يعزز تنمية مستقبل السلم والأمن ويحقق التنمية المستدامة .

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كما اعربت اليزابيث وايت مسئولة بالمركز البريطانى في مصر  خلال حضورها فعاليات المعرض عن تقديرها للمجهودات الرائعة التى تبذلها مصر في مواجهة التغيرات المناخية  ، واشادت بما بذلته مصر من جهود كبرى لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ ، والجارية فعالياته الان في شرم الشيخ ، واصفه اياه بالحدث الدولي الضخم والذي يمثل أهم تجمع عالمي لمواجهة التغيرات المناخية ، والتى نال تقدر العالم.

 

شهد افتتاح المعرض مسئولين من متحف التاريخ الطبيعى بإنجلترا واعضاء من المجلس الثقافى البريطانى وبعض اعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة وبهجت شاكر مدير عام جمعية مصر الجديدة ولفيف من الصحفيين ووكالات الأنباء والفضائيات.

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متحف الطفل التغيرات المناخية المجلس الثقافي البريطاني المجلس الثقافي مركز الطفل للحضارة والإبداع

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