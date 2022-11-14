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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي للسكري .. احتفالية بـ تأمين صحي بني سويف

مدارس بني سويف
مدارس بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انطلقت "اليوم" فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر تحت شعار "سكرى صديقي" ، والتي ينظمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، على مستوى المدارس خلال طابور الصباح ، بهدف التوعية والتثقيف  لدى الطلاب والمعلمين من قبل الأطباء والزائرات بمرض السكر وكيفية التعايش معه
حيث تضمنت الفعالية التي أقيمت  بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبدة التجريبية ، كلمة أوضح فيها  الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي أن الهدف من اطلاق فاعليات الحملة تحت شعار "سكرى صديقى " توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة عن طريق مركز السكر للأطفال بفرع بنى سويف للتأمين الصحي والتعريف بالمرض ومضاعفاته والعلاج ومخاطر الأغذية السريعة

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وفي كلمته أثنى محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم علىى الدور الفعال وسبل التعاون المشترك مع فرع التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والحملات التى تستهدف الاكتشاف المبكر للامراض للطلاب بمختلف المراحل ومنها فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكري ، معرباً عن تقديره لإدارة المدرسة لظهورها بالمظهر المشرف أثناء زيارة  المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برفقة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم في بداية العام الدراسي

كما تضمنت الفعالية قيام الدكتورة نورا عبد المنعم مدير وحدة التغذية العلاجية بمستشفى بنى سويف التخصصى واستشارى التغذية بالتأمين الصحى بإلقاء محاضرة تثقيفية للطلاب بهدف التعريف بمرض السكري والأعراض والمضاعفات والعلاج واهمية اتباع النظام الغذائى المتوازن والابتعاد عن الأغذية السريعة ، في حين قامت الطالبة روان محمد يحيى  أمين اتحاد الطلاب بعرض وثيقة حقوق الطفل السكرى أثناء اليوم الدراسي والامتحانات أصدرت من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي  برئاسة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، فيما اختتمت الفعالية بتكريم عدد  من المدرسين المتميزين
 

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