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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة:دينا فؤاد
الفنانة:دينا فؤاد

تألقت الفنانة دينا فؤاد، في إطلالتها خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونالت تفاعل كبير من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالأتي:

زي القمر ماشاء الله_بحبك أوي_الأبيض يليق بك.

 

وأكدت دينا فؤاد، على قيمة وأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،، واصفةً إياه بالمهرجان العريق الذى يعد أقدم مهرجان فى المنطقة، موضحة أن هذه الدورة لها طعم خاص خاصة وأن المهرجان يترأسه النجم الكبير حسين فهمى الذى يعد واجهة مشرفة لمصر.
من جهة أخرى، تواصل دينا فؤاد ، تصوير فيلمها الجديد، كما تجهز لمسلسل تلفزيونى من المقرر أن تقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.


وكانت دينا فؤاد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار. 

وظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسع عند الجمهور.

النجمة دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد اعمال دينا فؤاد دينا فؤاد

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