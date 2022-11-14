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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تتألق بإطلالة ساحرة من مهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة:درة
الفنانة:درة

تألقت الفنانة درة، بإطلالة ساحرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشرت مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت درة معلقة من خلال صورها: "من حفل افتتاح # ciff44cairofilms مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي # شكراً لكل الفريق المذهل الذي جعلني أبدو فريدًا جدًا".

 

مهرجان القاهرة

ونشر المنتج محمد حفظى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجه من خلاله رسالة إلى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال "حفظى"، “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح  فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وشملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة،  عن تفاؤلها وثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

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