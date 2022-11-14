تضامن الغربية تدشن معرض ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية..صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية العتوة بمركز قطور وذلك فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، مدير مديرية التضامن بالغربية، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجهات الدولة، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

وأوضح، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة ، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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