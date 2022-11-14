ليلة رائعة.. نيللي كريم وزوجها يخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

نشرت الفنانة،نيللي كريم،مجموعة صور جديدة من إطلالتها بصحبة زوجها على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال صورهما:"كانت ليلة رائعة".

مهرجان القاهرة

ونشر المنتج محمد حفظى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجه من خلاله رسالة إلى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال "حفظى"، “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.