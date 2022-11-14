عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

مباراة الأهلي والداخلية
مباراة الأهلي والداخلية

عاقبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جماهير النادي الأهلي في مباراة الداخلية التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وقرر رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إيقاف 986 مشجعا من جماهير الأهلي الحاضرين في مباراة الداخلية، مباراتين بسبب الإساءة لبورسعيد مع التحذير بمنعهم حتي نهاية الموسم إذا تكرر الأمر.

مليون و370 ألف دولار .. علي معلول ينعش خزينة الأهلي في المونديال

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

الأهلي يهزم الداخلية 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الداخلية برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما بملعب السويس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف في الدقيقة الثانية وحمدي فتحي في الدقيقة 6 وكريم فؤاد “هدفين” في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقا، بينما أحرز هدف الداخلية اللاعب النيجيري الفريد في الدقيقة 13.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

إيقاف مدى الحياة.. خبير لوائح يكشف حقيقة منع كهربا من مزاولة الرياضة

ملخص المباراة 

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .

الأهلى رابطة الأندية المحترفة الدوري مباراة الداخلية محمد شريف الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

موضوعات متعلقة

مصير غامض .. كهربا مهدد بعدم اللعب لـ الأهلي بسبب غرامة الزمالك

ظهور لافت لـ بيرسي تاو من تمرين الأهلي اليوم

ترشيحاتنا

وزير الري : أعمال حماية لـ 200 كيلو متر من السواحل المصرية

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ