رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

عاقبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جماهير النادي الأهلي في مباراة الداخلية التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقرر رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إيقاف 986 مشجعا من جماهير الأهلي الحاضرين في مباراة الداخلية، مباراتين بسبب الإساءة لبورسعيد مع التحذير بمنعهم حتي نهاية الموسم إذا تكرر الأمر.

الأهلي يهزم الداخلية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الداخلية برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما بملعب السويس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف في الدقيقة الثانية وحمدي فتحي في الدقيقة 6 وكريم فؤاد “هدفين” في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقا، بينما أحرز هدف الداخلية اللاعب النيجيري الفريد في الدقيقة 13.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

ملخص المباراة

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13 بعد مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .