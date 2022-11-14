ضربة ألمانية لـ روسيا .. تأميم مجموعة ‎غازبروم في برلين

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين ، تأميم شركة تابعة سابقة لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ، قائلة إن الخطوة ضرورية بسبب الأهمية النظامية للشركة لإمدادات الطاقة في البلاد، في خطوة تعد ضربة لروسيا.

قالت صحيفة بارون دايلي، أن الشركة تعد مشغل من ضمن المشغلين للطاقة في ألمانيا ، وتتحكم بشكل غير مباشر في أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا في بلدة ريدن الشمالية الغربية.

في أعقاب التدخل الروسي بأوكرانيا وقرار موسكو بتقلص إمدادات الطاقة إلى أوروبا ، وضعت برلين الشركة تحت سيطرتها الفعلية في أبريل ، لكن ملكية الشركة ظلت غير واضحة.

وقالت وزارة الاقتصاد إنه نتيجة لذلك ، علق الشركاء التجاريون والبنوك العلاقات التجارية مع الشركة أو يحجمون عن الدخول في علاقات جديدة.

وأضافت أن "هذا يعرض للخطر استمرار العمليات التجارية وبالتالي يعرض إمدادات الغاز للخطر".

لذلك رأت ألمانيا تأميم الشركة وتحويلها إلى أصول حكومية.

في ظل المناورات المحاسبية المعقدة ، يتم تعويض خسائر الشركة مقابل احتياطيات رأس المال.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية ، نتيجة لذلك ، تفقد جازبروم حصتها في الشركة.

في المقابل ، ستضخ ألمانيا 225 مليون يورو (232 مليون دولار) في الشركة ، وبذلك تصبح "المساهم الجديد الوحيد".

وقالت وزارة الاقتصاد "هذا يكمل تغيير الملكية".

تخطط ألمانيا أيضًا لعرض قرض على الشركة بقيمة 13.8 مليار يورو في إطار ترتيبات مقايضة الديون وحقوق الملكية بحلول نهاية العام ، على الرغم من أن الإجراء لا يزال قيد المناقشة.