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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تتألق في إطلالة مهرجان "القاهرة السينمائي" وكلمة السر سعاد حسني

مريهان حسين
مريهان حسين

تألقت النجمة ميرهان حسين، في أحدث إطلالة خلال ظهورها في مهرجان "القاهرة السينمائي" حيث ظهرت بفستان مميز بتوقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله وميك اب  بأنامل روز الفريد واعتبرها الجمهور من أجمل إطلالات المهرجان حيث ينتظر الجمهور إطلالتها حيث تهتم بأدق التفاصيل لظهور مظهر أنيق ومميز.

وظهرت بتسريحة شعر لمسات هيثم دهب تشبه لوك السندريلا سعاد حسني في خلي بالك من زوزو وعلق الجمهور على هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي واشادوا باللوك.

وأكدت ميرهان حسين، أنها تعمدت هذا الأمر لأنها تعشق سندريلا الشاشة سعاد حسني وتحب أعمالها فاختارت الظهور بهذا الشكل .

 

مسلسل الونش:

وتستعد ميرهان حسين، حاليا لعرض مسلسل "الونش" حيث تمثل البطولة النسائية في العمل مع الفنان محمد رجب وأكدت أن الدور مفاجأة.

وانتهت ميرهان حسين مؤخرًا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث يعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

ميرهان حسين القاهرة السينمائي سعاد حسني السندريلا سعاد حسني مسلسل الونش

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