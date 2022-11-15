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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تجوز الصدقة عن الحي والميت؟ اعرف رأي الشرع

الصدقة الجارية
الصدقة الجارية

هل تجوز الصدقة عن الحي والميت؟ عن هذه المسألة أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت أو أنها خاصة بالميت فقط ؟
 

وقال عاشور، في إجابته على سؤال "هل تجوز الصدقة عن الحي والميت؟ إن الصدقة الجارية : هي ما يُوقف أصله ويُنتفع بثمرته وعوائده ، أو ما يُنتفع به مع بقاء عينه ؛ كالعقارات والأرَاضي، والحيوان، والأشجار، والآبار، وغيرها مما فيه نفعٌ دائمٌ مستمرٌّ فترةً طويلةً.


وأضاف، أن الأصل في الصدقة الجارية أنها من فعل الأحياء ابتغاء زيادة الثواب وديمومة هذا العمل الصالح إلى وقت طويل يستمرُّ إلى ما بعد وفاته ، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضل الصدقات الجارية التي إذا فعلها الإنسان يجري ثوابها في حياته وبعد مماته ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ " . ويقاس على هذه الأنواع ما هو مثلها أو ما هو أكثر نفعًا.


وأكد المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصدقة الجارية هي عملٌ مختصٌّ بالأحياء في الأصل من أجل استمرار أجورهم الصالحة نتيجة وجود أصل هذه الصدقة وبقائه زمنًا طويلًا حتى ولو بعد وفاتهم ، ويجوز أن تهدى هذه الأجور للأموات ، بمعنى أن تكون الصدقة الجارية على اسمهم .

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