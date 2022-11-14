انخفض 4 جنيهات.. الذهب يتراجع بنهاية تعاملات اليوم |اعرف الأسعار

تراجع سعر الذهب مصر بختام تعاملات اليوم، الإثنين، بمقدار 4 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري.

وصل سعر عيار 21 نحو 1258 جنيها للشراء و1262 جنيها للبيع مقابل 1275 جنيها للشراء و1265 جنيها للبيع مطلع الأسبوع الجاري بفارق 4 جنيهات.



بلغ سعر عيار 24 حوالي 1438 جنيها للشراء و1442 جنيها للبيع مقابل 1447 جنيها للشراء و1446 جنيها للبيع بفرق 9 جنيهات.

وسجل سعر عيار 18 نحو 1078 جنيها للشراء و1082 جنيها للبيع مقارنة بـ 1092 جنيها للشراء و1084 جنيها للبيع بفرق 10 جنيهات.

ووصل سعر عيار 14 بنحو 839 جنيها للشراء و841 جنيها للبيع.

بلغ سعر كيلو الذهب 1.437 مليون جنيه للشراء و1.442 مليون جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و44.9 ألف جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 ألف جنيه للشراء و10.1 ألف جنيه للبيع.

تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

كيف يتم تحديد سعر الذهب

يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

ويعتبر لمستهلكون الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

مصنعية الذهب



تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.