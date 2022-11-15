جدول عروض أفلام اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي| تفاصيل

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي؛ في دورته الـ 44؛ وننشر جدول عروض اليوم الثاني للمهرجان.

جدول عروض الأفلام اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

المسرح الكبير

12:00 | فيلم "آل فابلمان" | الولايات المتحدة الأمريكية، | مدته 151 دقيقة.

3:30 | فيلم "خبز وملح" | بولند، | مدته 99 دقيقة.

7:00 | فيلم "جلال الدين" |المغرب | مدته 95 دقيقة.

9:45 | فيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا" |المسيك، الأرجنتين | مدته 86 دقيقة.



عروض مسرح النافورة

6:30 | فيلم "الاختيار" |مصر | مدته 110 دقائق.

9:15 | فيلم "روابطنا" |فرنسا | مدته 85 دقيقة.



عروض المسرح الصغير

12:30 | فيلم "انصت" |اليونان، بلغاريا | مدته 105 دقائق.

4:00 | فيلم "لمحة" |رومانيا، فرنسا، بلجيكا | مدته 127 دقيقة.

8:45 | فيلم "لدي أحلام كهربائية" |بلجيكا، فرنسا، كوستاريكا | مدته 103 دقائق.



عروض مسرح الهناجر

6:00 | فيلم "بعيدًا عن النيل" |مصر، والولايات المتحدة الأمريكية | مدته 99 دقيقة.

9:00 | فيلم "كلوندايك" |أوكرانيا، تركيا | مدته 100 دقيقة.



سينما الهناجر

12:00 | فيلم "بييرو الأحمق" | فرنسا | مدته 111 دقيقة.

5:45 | فيلم "الحب، الحياة" | اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر| مدته 123 دقيقة.

8:30 | فيلم "عندما تنحسر الأمواج" | الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا | مدته 187 دقيقة.



قاعة إيوارت

12:30 | فيلم "قصة الحطّاب" | فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا| مدته 98 دقيقة.

3:00 | فيلم "لأجل وطني" | فرنسا| مدته 113 دقيقة.

6:00 | فيلم "الصخب الباريسي" | فرنسا| مدته 98 دقيقة.

8:45| فيلم "حورية" | فرنسا| مدته 104 دقائق.



سينما الزمالك 1

3:15| فيلم "الراكضة" | الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا| مدته 67 دقيقة.

6:00| فيلم "ألكاراس" |إسبانيا| مدته 120 دقيقة.

9:00| فيلم "المانتيكور" |إسبانيا| مدته 115 دقيقة.

12:00| فيلم "النسخة النهائية" |فرنسا| مدته 112 دقيقة.



سينما الزمالك 2

6:30| فيلم "أيامي" | باراغوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك| مدته 85 دقيقة.

3:00| فيلم "بلانكيتا" | تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا| مدته 98 دقيقة.

6:30| فيلم "تخدير" | هولندا| مدته 111 دقيقة.

9:30| فيلم "جويلاند" | باكستان| مدته 126 دقيقة.