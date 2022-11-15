السبت المقبل.. تفاصيل حفل عمر كمال في دبي

يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لإحياء حفل غنائي، في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم عمر كمال، عددا من أحدث أغانيه للجمهور هناك.

هيثم نبيل ينتهي من تتر مسلسل "الونش" بصوت عمر كمال

انتهي المطرب والملحن هيثم نبيل من إعداد وتسجيل أغنية جديدة، يكمل بها مسيرته المميزة في ‏عالم تترات المسلسلات، حيث انتهى مؤخرا من تتر مسلسل "الونش" الذي يقوم ببطولته النجم ‏محمد رجب.

وتحمل الأغنية اسم "اختيار" وهي من غناء عمر كمال في أول تعاون بينه وبين هيثم ‏نبيل، والذي يقدم عمر كمال بشكل مختلف تماما عن أغانيه السابقة، ويأخذه إلى منطقة جديدة في ‏الغناء، تظهر إمكانياته وقدراته، والأغنية من كلمات كريم سامي وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل.‏



وقد سجل عمر كمال الأغنية بصوته خلال الأيام الماضية، ليصبح التتر جاهزا، مع اقتراب ‏عرض المسلسل، والذي تحدد له يوم السبت المقبل 19 نوفمبر على شاشة قناة "الحياة".‏



ويشارك محمد رجب في بطولة مسلسل "الونش" كلا من، محمود عبد المغني، ميريهان حسين، منة ‏فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، وميمي جمال، وحنان سليمان، ‏وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ‏وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.‏

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل تربع علي عرش أغاني الأعمال الدرامية وتترات المسلسلات خلال ‏السنوات الأخيرة، حيث قام بعمل الكثير من التترات المهمة وأغاني المسلسلات، وأبرزها "البرنس"، ‏‏"لؤلؤ"، "نسل الأغراب"، "توبة"، "دايما عامر"، وكان آخرها تتر مسلسل "دوبامين"، وأغنيتين ‏ضمن أحداث المسلسل.‏